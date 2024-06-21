Uma tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida em Baixo Guandu

Durante a fiscalização, segundo a Polícia Civil, foram verificados o armazenamento e a venda de 144 kg de carnes bovinas, 5 litros de leite in natura em embalagens PET e 44,5 quilos de linguiça, sem o registro. Além disso, foram encontrados produtos expostos, como mortadela, salsicha, linguiça calabresa e carnes, todos com prazo de validade vencido. Ao todo, foram mais de uma tonelada.
O proprietário alegou que comprava as carcaças de produtores da região, o que foi comprovado pelos fiscais ao observarem a câmara frigorífica, que tinha miúdos bovinos íntegros, sem os cortes característicos realizados em frigoríficos pela inspeção sanitária.
O estabelecimento comercial foi autuado administrativamente pela Vigilância Sanitária e todo o material apreendido foi destinado ao descarte. Conforme a corporação, pelo fato de os produtos comercializados estarem em condições impróprias para consumo e com potencial risco à saúde humana, o proprietário foi conduzido à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.