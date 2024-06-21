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Operação em açougue

Uma tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida em Baixo Guandu

Publicado em

21 jun 2024 às 13:02
Parte da carne apreendida em Baixo Guandu
Parte da carne apreendida em Baixo Guandu Crédito: Divulgação/PCES
Mais de uma tonelada de carne imprópria para consumo foi apreendida em um açougue localizado no bairro São José, em Baixo GuanduNoroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (20). No local foram encontrados produtos com prazo de validade vencido e também sem registro do órgão sanitário competente. A ação aconteceu durante uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Civil, em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), a Vigilância Sanitária Estadual e a Vigilância Sanitária Municipal de Baixo Guandu.
Durante a fiscalização, segundo a Polícia Civil, foram verificados o armazenamento e a venda de 144 kg de carnes bovinas, 5 litros de leite in natura em embalagens PET e 44,5 quilos de linguiça, sem o registro. Além disso, foram encontrados produtos expostos, como mortadela, salsicha, linguiça calabresa e carnes, todos com prazo de validade vencido. Ao todo, foram mais de uma tonelada.
O proprietário alegou que comprava as carcaças de produtores da região, o que foi comprovado pelos fiscais ao observarem a câmara frigorífica, que tinha miúdos bovinos íntegros, sem os cortes característicos realizados em frigoríficos pela inspeção sanitária.
O estabelecimento comercial foi autuado administrativamente pela Vigilância Sanitária e todo o material apreendido foi destinado ao descarte. Conforme a corporação, pelo fato de os produtos comercializados estarem em condições impróprias para consumo e com potencial risco à saúde humana, o proprietário foi conduzido à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Balneário de Carapebus

Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Publicado em 08/04/2026 às 18:54
Dois meninos, que não tiveram as idades divulgadas, foram resgatados após colidirem a bicicleta em que estavam em um poste, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, região da Grande Vitória, na tarde desta quarta-feira (8). Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das crianças teve um corte no buço (entre o lábio superior e o nariz) e a outra ficou com um hematoma na cabeça.
A corporação ainda disse que socorreu as vítimas e as colocou em uma ambulância, mas, durante o deslocamento ao hospital, uma unidade do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi encontrada e assumiu o transporte até a unidade de saúde. A Secretaria de Saúde estadual (Sesa) foi demandada para saber mais detalhes sobre o estado de saúde das crianças, mas não houve retorno até o fechamento desta nota.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Mudança no governo

Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES

Publicado em 08/04/2026 às 17:23
Ricardo Ferraço cumprimenta o novo secretário Jales Cardoso Crédito: Divulgação
O governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (8), o nome de Jales Cardoso para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti). Atual subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jales passa a ocupa a cadeira deixada por Bruno Lamas (PSB), que tentará cargo de deputado estadual nas eleições deste ano.
Ao anunciar a escolha, Ferraço afirmou que a nomeação busca garantir continuidade às políticas já desenvolvidas pela secretaria. Segundo o governador, Jales tem experiência na área de gestão da inovação e já participa da condução dos principais projetos da pasta.
"Convidei o especialista em Gestão da Inovação, Jales Cardoso, para ser o novo secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação vai dar continuidade ao exitoso trabalho do ex-secretário Bruno Lamas", afirmou.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Fuga e morte

Foragido da Justiça morre após perseguição policial em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 17:11
Marco de Oliveira Barbosa, de 51 anos, tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e várias passagens pela polícia. Ele tentou atirar contra os policiais, que revidaram
Após a perseguição, o homem tentou atirar contra os policiais e acabou morto em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 51 anos, identificado como Marco de Oliveira Barbosa, morreu durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (08) na rodovia ES 440, no interior de Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, equipes montaram um cerco para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que tentou fugir em um veículo e colidiu com uma viatura.
Durante a fuga, ele perdeu o controle do carro e bateu em um entroncamento rodoviário. Ao sair do veículo, teria sacado uma arma e tentado disparar contra os policiais, que revidaram. O óbito foi confirmado pelo Samu/192. Uma mulher que também estava no carro sofreu escoriações e foi detida, mas liberada em seguida, já que, conforme a polícia, não tinha envolvimento em atividades criminosas.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Marco tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, estava foragido e possuía diversas passagens pela polícia.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Em Cruzeiro do Sul

Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Publicado em 08/04/2026 às 16:37
Um vídeo mostra o momento em que as mulheres mortas por um cabo da Polícia Militar são baleadas no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8). Na gravação, é possível ver as vítimas, identificadas como Daniele Tonete e Franscica Chaguiana Dias Viana, sentadas quando uma viatura da corporação para na frente delas. Segundos depois, houve uma movimentação e, às 10h05m10s, a gravação registra uma delas caindo ao chão, momento em que teria sido atingida. 
Não é possível ver quem disparou, mas, dois segundos depois, o PM sai de trás do carro em direção à segunda vítima. A mulher aparentava andar cambaleando na rua quando começaram os tiros e, na sequência, ela também caiu enquanto os disparos prosseguiam. No entorno, outros militares parecem assustados com a cena e um dos agentes chega a colocar as mãos na cabeça. 
As vítimas mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio que a ex-esposa do policial, porém em andares diferentes. Segundo o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as três já teriam um desentendimento antigo. Pela manhã, discutiram por causa de um aparelho de ar-condicionado — uma acusando a outra de furtar energia. Detalhes sobre o procedimento tomado pela corporação em relação ao cabo serão passados em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira. 
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Buscas

Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 13:58
Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva
Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva Crédito: Montagem | A Gazeta
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2025. Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2025.
Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
Segundo as investigações, a vítima chegou sozinha ao motel, em um carro de aplicativo. Pouco depois, o suspeito também chegou e foi direto para o quarto alugado, uma “suíte imperial”, onde o crime teria ocorrido em seguida.
Funcionários do estabelecimento relataram ter ouvido barulhos que indicavam briga e agressões e foram até o local. Ao entrarem no quarto, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Leonardo teria fugido correndo da suíte e pulado o muro do motel.
De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa por drogas, a um conflito pessoal ou a uma combinação dos dois fatores.
Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e roubo. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 08/04/2026 às 09:33
Carreta com milho tomba na BR 262
Carreta com milho tomba na BR 262 Crédito: Reprodução/ Instagram @vnidepre
Uma carreta carregada de milho tombou na região de Camargo, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 6h, no km 114 da BR-262. Não há informações sobre feridos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista, devido ao derramamento de óleo. Uma das faixas foi interditada por causa do veículo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 09:19
Motociclista morre após perder o controle do veículo na BR 101, em Linhares
Motociclista morre após perder o controle do veículo na BR 101, em Linhares Crédito: PRF
Um motociclista orreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (8), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 6h14, na altura do km 131. A perícia foi acionada. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados.
A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, informou que houve interdição das pistas nos sentidos Norte e Sul. Por volta das 7h40, o trânsito havia sido desviado e fluía pelas vias marginais.
A PRF informou que as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Moto, ônibus e carro

Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Publicado em 08/04/2026 às 07:22
Acidente envolvendo moto, ônibus e carro complica na Grande Vitória
Acidente envolvendo moto, ônibus e carro complica na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gomes e Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo três veículos complicou o trânsito na região da Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (8). O congestionamento se estendeu pela Segunda Ponte, afetando quem vem de Cariacica e Vila Velha para acessar a Capital. A colisão envolveu uma moto, um ônibus do Sistema Transcol e um carro. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, duas pessoas que estavam na motocicleta ficaram feridas. Elas foram socorridas com ferimentos leves.

O motorista do carro relatou para a reportagem da TV Gazeta que seguia pela faixa do meio quando sentiu o impacto da motocicleta, que colidiu na traseira do veículo. Com a batida, o motociclista perdeu o controle, caiu e a moto acabou sendo atingida pela roda traseira de um ônibus que trafegava à direita. O condutor e a passageira que estava na garupa foram arremessados ao chão.

Por causa do acidente, uma das vias precisou ser interditada para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. Por volta das 6h50, a pista já havia sido liberada. 

Apesar disso, o trânsito ainda seguia lento na região e causava reflexos na Segunda Ponte. O trânsito para quem segue pela Lindenberg, em Vila Velha, ou por Jardim América, em Cariacica, ficou caótico no início da manhã.
Agentes da Guarda Municipal de Vitória estão no local para orientar os motoristas.
* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta. 
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Imediações do Kleber Andrade

Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Publicado em 08/04/2026 às 06:20
Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica
Show do Guns será no domingo (12) no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: SESPORT/Divulgação
A Prefeitura de Cariacica divulgou as intervenções no trânsito e áreas para embarque e desembarque de passageiros para o show da banda internacional Guns N'Roses, no Estádio Kleber Andrade, no domingo (12).
Segundo a prefeitura, as intervenções acontecem a partir da meia-noite de sábado (11) para domingo (12) e seguem até as 6 horas de segunda-feira (13). Toda a área será acompanhada por agentes de trânsito e da Guarda Municipal de Cariacica, que vão monitorar o espaço.
Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show
Mapa mostra áreas de embarque e desembarque e passagem de pedestres para show Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Serão colocadas barreiras de interdição em diversas ruas no entorno do Estádio Kleber Andrade, impedindo o acesso de veículos e priorizando o trânsito de pedestres. Além disso, cerquites (telas de sinalização) serão utilizados na Avenida Mário Gurgel para sinalizar o acesso de veículos e pedestres.
O acesso de pedestres será realizado pela via marginal da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana. Neste local também estarão alocados os ambulantes. A mesma via também faz parte do corredor de emergência, que será usado em caso de necessidade, também passando pela Avenida Rio Branco, no acesso ao estádio.
Quem optar por chegar ao show por meio do Sistema Transcol ou por carros de aplicativo, irá desembarcar no acostamento da via central da Avenida Mário Gurgel, no sentido Cariacica - Viana, no trecho que corresponde da altura do posto de combustíveis até pouco antes do Viaduto Dona Rosa. No sentido oposto, o desembarque será realizado na via marginal, no trecho entre a faculdade Pio XII até a rotatória. Após o evento, esse mesmo trecho será utilizado para embarque no sentido Vitória.
Rota para desembarque de pessoas com deficiência
Rota para desembarque de pessoas com deficiência Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Para desembarque de Pessoas com Deficiência também foi criada uma rota especial. O veículo deverá acessar a rua localizada entre a Obramax e o Supermercado Sempre Tem, seguindo à esquerda pela rua do Meridional, acessando a Rua Pedro de Almeida até a Rua Topázio, ao lado da casa de shows Matrix, onde será o desembarque. Veículos oficiais da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça seguem a mesma rota, estendendo o caminho pela Rua Adenis Paulo Filho e realizado o desembarque na Rua Gervásio Dalcol, em frente ao estádio.
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Mudanças no Executivo

Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Publicado em 07/04/2026 às 20:57
Ferraço anuncia Paulo Marcos Lemos como novo secretário de Esportes Crédito: Divulgação
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou, nesta terça-feira (7), mais um nome em seu secretariado. Paulo Marcos Lemos, servidor público e ex-atleta de judô e jiu-jítsu, foi anunciado para comandar a Secretaria de Estado de Esportes.
Formado em Direito, com pós-graduação em gestão pública, o novo secretário vai substituir José Carlos Nunes (PT), que deixou o posto para se dedicar à pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de outubro.
No comunicado sobre o novo nome à frente do Esporte no Espírito Santo, o governador agradeceu os serviços prestados pelo ex-secretário e desejou sucesso em sua caminhada.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar

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