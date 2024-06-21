Uma tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida em Baixo Guandu

Parte da carne apreendida em Baixo Guandu Crédito: Divulgação/PCES

Durante a fiscalização, segundo a Polícia Civil, foram verificados o armazenamento e a venda de 144 kg de carnes bovinas, 5 litros de leite in natura em embalagens PET e 44,5 quilos de linguiça, sem o registro. Além disso, foram encontrados produtos expostos, como mortadela, salsicha, linguiça calabresa e carnes, todos com prazo de validade vencido. Ao todo, foram mais de uma tonelada.

O proprietário alegou que comprava as carcaças de produtores da região, o que foi comprovado pelos fiscais ao observarem a câmara frigorífica, que tinha miúdos bovinos íntegros, sem os cortes característicos realizados em frigoríficos pela inspeção sanitária.