Trio armado rende funcionário e usa trator para roubar sacas de café no ES

Um caminhoneiro vindo do Pernambuco, com uma carga de 31 toneladas de rochas ornamentais, foi encaminhado à delegacia regional após ser parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guarapari, durante uma ação de fiscalização no km 345 da BR101. Sob efeito de rebite, ele já estava dirigindo há 40 horas, sem descanso.