Três adolescentes são apreendidos por roubo de celulares em Colatina

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas são um adolescente de 16 anos, e uma mulher, de 37, que relatou ter sofrido ameaça de morte, caso não entregasse a bolsa com o celular.

Segundo a PM, um policial militar de folga fez contato com a equipe da Força Tática e informou ter abordado dois adolescentes, de 16 e 17 anos, no bairro Ayrton Senna, próximo a uma escola. Outros dois suspeitos fugiram no momento da abordagem, porém, um deles, de 15 anos, foi encontrado na casa de um amigo nas proximidades. Os três foram conduzidos para a Delegacia Regional de Colatina.