Três adolescentes são apreendidos por roubo de celulares em Colatina

Três adolescentes – de 15, 16 e 17 anos – foram apreendidos pela Polícia Militar após roubarem dois celulares no bairro Parque dos Jacarandás, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). O mais velho deles, que estava com um dos aparelhos em mãos, confessou o crime.
Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas são um adolescente de 16 anos, e uma mulher, de 37, que relatou ter sofrido ameaça de morte, caso não entregasse a bolsa com o celular.
Segundo a PM, um policial militar de folga fez contato com a equipe da Força Tática e informou ter abordado dois adolescentes, de 16 e 17 anos, no bairro Ayrton Senna, próximo a uma escola. Outros dois suspeitos fugiram no momento da abordagem, porém, um deles, de 15 anos, foi encontrado na casa de um amigo nas proximidades. Os três foram conduzidos para a Delegacia Regional de Colatina.
A Polícia Civil informou que os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado por ser praticado em concurso de duas ou mais pessoas. “Posteriormente, eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)”, finalizou a corporação.