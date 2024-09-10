Trecho da Reta da Penha é interditado por causa de rompimento de adutora em Vitória

O trecho da Reta da Penha próximo à entrada da Rua Constante Sodré, entre os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, sentido Jardim da Penha, em Vitória, precisou ser interditado na madrugada desta terça-feira (10). Segundo a Secretaria de Obras de Vitória, o problema foi gerado por conta do rompimento de uma adutora de água da Cesan.

Pela manhã, a Guarda Municipal de Trânsito atuou no local para orientar os motoristas. O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, apurou que o trânsito, que antes estava interditado, passou a fluir em apenas uma faixa. Por volta das 14 horas, a Cesan informou que o serviço de reparo foi concluído e o sistema voltou a operar.

Ainda segundo a companhia, devido ao rompimento, moradores de parte do Território do Bem (Jaburu, Floresta, parte de São Benedito) e Santa Lúcia, Santa Luzia, Barro Vermelho e parte da Praia do Canto poderiam ter impactos no fornecimento de água.

Rompimento de adutora de água complicou o trânsito na Reta da Penha Crédito: Rodrigo Gomes

Em entrevista para a TV Gazeta, o gerente Operacional, Cesar Santos, explicou que a companhia está fazendo uma obra de melhoria de abastecimento da região e, durante a madrugada, a adutora acabou sendo rompida.