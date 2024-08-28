Trecho da Avenida Mário Gurgel será interditado para obra em Cariacica

A nova etapa da construção consiste na construção do segundo maciço de apoio do viaduto. Segundo a Secretaria de Obras de Cariacica, a via já conta com placas de sinalização e, com a nova interdição, as orientações aos motoristas serão reforçadas pelos agentes de trânsito do município.

O acesso ao bairro Campo Grande e o retorno para a Capital deverão ser feitos pela pista lateral da avenida, próxima ao primeiro maciço do viaduto (perto do portão da empresa Siepierski Carretas e do ponto de ônibus). A obra está sob gestão da prefeitura em parceria com o Governo do Estado e, segundo informações da administração municipal, deve custar quase R$ 50 milhões. A previsão é que ela seja concluída em até 24 meses.