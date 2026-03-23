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Trânsito na BR 101 segue em meia pista após incêndio em Linhares

Publicado em 23/03/2026 às 15h10
Interdição parcial foi mantida após vistoria da Defesa Civil; estrutura de galpão atingido por incêndio apresenta risco de desmoronamento e passa por nova avaliação nesta segunda-feira (23)
PRF isolou o trecho em frente ao galpão que pegou fogo em Linhares, na região Norte do Estado Crédito: Jota Junior

O trânsito na BR 101, nas proximidades do km 149, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, segue em meia pista nesta segunda-feira (23) devido a um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão na tarde de domingo (22). A estrutura do imóvel ficou comprometida, e o local foi interditado pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de desmoronamento. Não havia ninguém no local no momento do incêndio.

De acordo com a Defesa Civil, a pista foi totalmente interditada inicialmente por medida de segurança. Após nova vistoria realizada na manhã desta segunda, foi constatada a necessidade de manter a interdição parcial, com liberação de meia pista para reduzir os impactos no tráfego.

Uma nova avaliação está prevista para o fim da tarde para verificar possíveis avanços nos danos estruturais do imóvel. O responsável pela oficina já foi autorizado a iniciar a retirada dos escombros e a limpeza do local. Novas informações serão passadas assim que houver nova alteração.

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