Trânsito na BR 101 segue em meia pista após incêndio em Linhares

PRF isolou o trecho em frente ao galpão que pegou fogo em Linhares, na região Norte do Estado Crédito: Jota Junior

O trânsito na BR 101, nas proximidades do km 149, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, segue em meia pista nesta segunda-feira (23) devido a um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão na tarde de domingo (22). A estrutura do imóvel ficou comprometida, e o local foi interditado pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de desmoronamento. Não havia ninguém no local no momento do incêndio.

De acordo com a Defesa Civil, a pista foi totalmente interditada inicialmente por medida de segurança. Após nova vistoria realizada na manhã desta segunda, foi constatada a necessidade de manter a interdição parcial, com liberação de meia pista para reduzir os impactos no tráfego.