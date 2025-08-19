Trânsito fica complicado nos acessos à Terceira Ponte em Vila Velha
O trânsito ficou complicado nos acessos à Terceira Ponte, em Vila Velha, apresentando lentidão e ficando até parando em alguns momentos na manhã desta terça-feira (19). O repórter André Afonso, da TV Gazeta, foi ao local e registrou um congestionamento intenso na Avenida Gonçalves Ledo, na região do Terminal de Vila Velha, por volta das 8h. Os condutores que seguiam pela Avenida Antônio Ataíde e pela Rua Ceará também enfrentaram transtornos.
Uma servidora pública que tentava acessar a ponte para chegar a Vitória disse que já estava há cerca de duas horas presa no congestionamento. “Eu estou assustada. Tem duas horas que estou parada aqui. Só agora consegui chegar perto do Terminal de Vila Velha. Trabalho na Prefeitura de Vitória e nem faço ideia de quantas horas vou demorar para chegar”, contou uma motorista que seguia para o trabalho.
Ouvintes da CBN relataram que o problema teria começado porque, no início da manhã, não havia cones nem funcionários organizando o tráfego de veículos na região do acesso, entre a Avenida Carioca e a Rua Ceará. O fluxo estava sendo controlado apenas pelos semáforos, que funcionavam em modo intermitente, piscando no amarelo. Por volta das 8h15, câmeras de videomonitoramento já mostravam trabalhadores no local. A Guarda Municipal foi procurada, mas não retornou até a publicação desta matéria.