Tartaruga aparece morta na Praia de Itapuã, em Vila Velha

Uma tartaruga apareceu morta na Praia de Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (2). Os registros (veja acima) foram feitos pelo repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta. Não há informações sobre a causa da morte.

Dois guardas-vidas que estavam no local retiraram o corpo do animal e acionaram a Secretaria de Meio Ambiente do município. Conforme o repórter Cristian Miranda, a tartaruga foi levada pelas ondas do mar até a areia e, inicialmente, os banhistas pensaram que estava viva.