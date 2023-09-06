Suspeitos de tráfico e assassinato são presos em operação no Caparaó do ES

De acordo com a PM, oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos no município. Durante as buscas foram apreendidas drogas, dinheiro, balanças de precisão, rádios comunicadores, uma submetralhadora de fabricação caseira e munição.

Foram presos um suspeito de 30 anos, com mandado de prisão em aberto, e outro, de 24, que estava com drogas em uma residência. Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados à Delegacia de Alegre. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno sobre as autuações.