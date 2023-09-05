Ciclista é lançado ao ser atropelado por moto em Jerônimo Monteiro

Uma câmera flagrou o momento em que um ciclista é atropelado em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na noite da última segunda-feira (4). O homem foi lançado para o alto após ser atingido por uma moto que trafegava no sentido contrário na BR 482, próximo ao trevo de entrada do município. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Comerciantes da região que presenciaram o acidente relataram que o ciclista chegou a ficar desmaiado, mas quando acordou não quis ser levado ao hospital. Heloísa Falucci, proprietária de um restaurante próximo ao local, disse que colisões são recorrentes no trecho. "É um trevo muito mal feito. Um semáforo ali resolveria o problema, mas não fazem nada. Quase semanalmente tem um acidente”, afirmou.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Jerônimo Monteiro informou que o trecho é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), mas este informou que o local é de competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão foi questionado sobre a sinalização no local. Se houver retorno, o texto será atualizado.