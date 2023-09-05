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Motociclista sobrevive a acidente impressionante em Jerônimo Monteiro

Ao ver o veículo vindo em sua direção, o condutor da moto caiu e foi parar embaixo do caminhão na manhã da última segunda-feira (4), no Centro do município, no Sul do Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 set 2023 às 13:47

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 13:47

Uma câmera de videomonitoramento flagrou um acidente impressionante na Avenida Doutor José Farah, no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na manhã da última segunda-feira (4). O vídeo mostra que ao ver o caminhoneiro realizando uma conversão na sua frente, o motociclista se desequilibrou e caiu com a moto, indo parar embaixo do caminhão. Apesar das imagens assustarem, o condutor da moto, um homem de 36 anos, ficou embaixo do eixo do veículo, mas sobreviveu e foi socorrido.
Passageiros do veículo e pedestres que presenciaram o acidente ficaram assustados e fizeram sinal para o motorista, indicando que o motociclista estava embaixo do caminhão – que presta serviço ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 
O motorista do caminhão, um homem de 47 anos, contou para a polícia que transitava com o caminhão e ao realizar a conversão à esquerda o motociclista teria colidido com o veículo. O motociclista ficou hospitalizado. O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Um morador que estava em um ponto de ônibus, próximo ao local, contou ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, que ao deslizar, a moto e o motociclista ficaram presos embaixo do caminhão. Ele foi retirado pelos próprios moradores e aguardaram a chegada do resgate.
Por meio de nota, o DER-ES disse que o caminhão é de um prestador de serviço, que acionou o Samu e está acompanhando o caso de perto, dando total atenção ao motociclista acidentado.

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