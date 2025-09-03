Suspeito de tentar matar mulher é espancado por trio em Colatina

Um homem foi espancado por três suspeitos e socorrido com ferimentos graves na noite de terça-feira (2), no bairro Bela Vista, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo relato à Polícia Militar, ele disse não conhecer os agressores e relatou ter sido ameaçado de morte. A agressão aconteceu um dia após ele ter sido apontado pela polícia como suspeito de tentativa de homicídio contra uma mulher, ferida com um corte no pescoço.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o homem caído, com cortes na cabeça, fraturas, escoriações e um cinto ou objeto semelhante amarrado ao pescoço, o que indica tentativa de asfixia. Ele foi socorrido e permanece internado no Hospital Estadual Silvio Avidos, em estado estável.