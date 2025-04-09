Suspeito de planejar feminicídio é preso de carona em caminhão no ES

A fiscalização foi reforçada e o suspeito foi localizado. A PRF informou que o homem, que não teve o nome divulgado, estava viajando de carona com um caminhoneiro, liberado durante a abordagem. Segundo a corporação, contra o indivíduo de 28 anos havia um mandado de prisão em aberto por ameaça e descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. O foragido foi levado para a Delegacia de Itapemirim.