Suspeito de matar colega de trabalho após discussão é preso em Cachoeiro

Na delegacia, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra ele. Segundo a PCES, após conclusão do inquérito policial, o investigado foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima.

Eduardo Teixeira Barros, de 23 anos, foi morto após uma discussão com o suspeito, que também trabalhava na obra. Segundo informações passadas no dia do crime ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, após a briga entre os dois, um pedreiro pediu para que o autor dos disparos fosse embora. O homem então saiu do local, pegou a arma e, ao voltar, atirou contra Eduardo. Além do disparo, o suspeito teria levado embora pertences da vítima, como celular e mochila.