Jovem é morto a tiro após discussão com colega de trabalho em obra no Sul do ES

Homem mata colega de trabalho a tiro após discussão em obra no Sul do ES Crédito: Leitor A gazeta

Um jovem de 23 anos foi morto a tiro enquanto trabalhava em uma obra de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com informações de familiares e colegas de trabalho, Eduardo Teixeira Barros, 23 anos, foi morto após uma discussão com outro trabalhador.

O caso foi registrado no bairro Paraíso. Segundo informações passadas pela família ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, após a briga entre os dois, um pedreiro pediu para que o autor dos disparos fosse embora. O homem então saiu do local, pegou a arma e, ao voltar, atirou contra Eduardo. Além do disparo, o suspeito teria levado embora pertences da vítima, como celular e mochila.

A Polícia Militar confirmou que foi acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. No local, a equipe encontrou o corpo de um homem, que teve o óbito confirmado pelo Samu/192. A corporação confirmou que, de acordo com relatos de testemunhas, houve uma discussão entre um indivíduo e a vítima. Nenhum suspeito foi detido e a perícia foi acionada.

Moto nos planos

Familiares relataram que Eduardo estava trabalhava para comprar uma moto e trabalhava no local havia quatro anos. Já o autor dos disparos teria iniciado na construção na última segunda-feira (18) e seria demitido embora nesta sexta-feira (22), justamente devido às brigas.