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Em Cachoeiro de Itapemirim

Jovem é morto a tiro após discussão com colega de trabalho em obra no Sul do ES

Eduardo Teixeira Barros, de 23 anos, foi morto após uma discussão com outro trabalhador na manhã desta sexta-feira (22)

Publicado em 22 de Março de 2024 às 16:53

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

22 mar 2024 às 16:53
Homem mata colega de trabalho a tiro após discussão em obra no Sul do ES
Homem mata colega de trabalho a tiro após discussão em obra no Sul do ES Crédito: Leitor A gazeta
Um jovem de 23 anos foi morto a tiro enquanto trabalhava em uma obra de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com informações de familiares e colegas de trabalho, Eduardo Teixeira Barros, 23 anos, foi morto após uma discussão com outro trabalhador.
O caso foi registrado no bairro Paraíso. Segundo informações passadas pela família ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, após a briga entre os dois, um pedreiro pediu para que o autor dos disparos fosse embora. O homem então saiu do local, pegou a arma e, ao voltar, atirou contra Eduardo. Além do disparo, o suspeito teria levado embora pertences da vítima, como celular e mochila.
A Polícia Militar confirmou que foi acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. No local, a equipe encontrou o corpo de um homem, que teve o óbito confirmado pelo Samu/192. A corporação confirmou que, de acordo com relatos de testemunhas, houve uma discussão entre um indivíduo e a vítima. Nenhum suspeito foi detido e a perícia foi acionada.

Moto nos planos

Familiares relataram que Eduardo estava trabalhava para comprar uma moto e trabalhava no local havia quatro anos. Já o autor dos disparos teria iniciado na construção na última segunda-feira (18) e seria demitido embora nesta sexta-feira (22), justamente devido às brigas.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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