Suspeito de anunciar e vender drogas por WhatsApp é preso em Linhares

Suspeito preso por tráfico de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

A casa de Wesley era uma das cinco que foram alvos de mandados de busca e apreensão. Os policiais se depararam com Wesley chegando ao local de carro, com a companheira dele. Os dois foram revistados, mas não havia nada de ilícito com eles.

Os policiais entraram na casa e encontraram 14 papelotes e duas pedras de cocaína debaixo do fogão da cozinha, além de um pedaço de maconha enrolado no papel higiênico do banheiro e quatro sacolas de uma substância que depois foi identificada como cocaína. Havia também uma balança de precisão e sacolas de chup-chup, que seriam utilizadas na comercialização dos entorpecentes.