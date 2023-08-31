Supermercado na Serra é flagrado com 'gato de energia'

Um supermercado localizado em Vila Nova de Colares, na Serra, foi flagrado fazendo "gato de energia" na manhã de quarta-feira (30). Técnicos da EDP e policiais civis realizavam inspeção quando perceberam que o estabelecimento não possuía medidor de consumo de energia, e era abastecido por uma ligação irregular feita diretamente à rede da EDP. O nome do supermercado não foi divulgado.

O proprietário, além de responder a processo criminal na Justiça, terá que pagar uma cobrança simulada referente a todo período da irregularidade, além do custo administrativo, conforme a regra da Resolução ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.