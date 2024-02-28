Sistema de alta pressão afasta chuva e calor chega perto de 40°C no ES

- Quarta-feira (28): o sol continua predominando e as temperaturas sobem em todas as regiões. Na Grande Vitória e na Região Sul, a máxima fica em 36 °C. No Norte, em 35 °C; na Região Serrana, em 34 °C;
- Quinta-feira (29): sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no Noroeste. O sol predomina e não há previsão de precipitações nas demais regiões. No Noroeste, a máxima chega a 38ºC, na Grande Vitória e Região Norte, a máxima fica em 36 °C. Na Região Serrana e no Sul, em 34 °C;
- Sexta-feira (1º): sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no Noroeste. O sol predomina e não chove nas outras regiões. No Noroeste, a máxima chega a 38 °C, na Grande Vitória e no Norte, a 36 °C. Os termômetros ficam em 34 °C na Região Sul e em 32 °C a Região Serrana.