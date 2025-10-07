A Gazeta - Agora

Sesa anuncia compra emergencial do medicamento antídoto ao metanol

Publicado em 07/10/2025 às 13h12
Álcool absoluto estéril, popularmente conhecido por "etanol farmacêutico" Crédito: Sesa ES | Divulgação

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou que iniciou o processo de compra emergencial de 4,8 mil ampolas de álcool absoluto estéril, conhecido como "etanol farmacêutico", que é o medicamento usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Segundo a pasta, a medida é preventiva diante do aumento de casos pelo Brasil. Não há confirmação de intoxicações pela substância em território capixaba. Serra, Vitória e Colatina monitoram casos suspeitos.

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, o medicamento será destinado à rede pública de urgência e emergência. O uso do antídoto de forma rápida pode reduzir internações prolongadas, evitar sequelas graves e até mortes.

Apesar de iniciar o processo de compra emergencial, a Sesa esclareceu que já possui estoque do produto e ainda vai receber doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, informou que há outro processo de aquisição do antídoto em andamento por meio de pregão. Valores não foram divulgados. 

