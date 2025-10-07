Sesa anuncia compra emergencial do medicamento antídoto ao metanol

Álcool absoluto estéril, popularmente conhecido por "etanol farmacêutico" Crédito: Sesa ES | Divulgação

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou que iniciou o processo de compra emergencial de 4,8 mil ampolas de álcool absoluto estéril, conhecido como "etanol farmacêutico", que é o medicamento usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Segundo a pasta, a medida é preventiva diante do aumento de casos pelo Brasil. Não há confirmação de intoxicações pela substância em território capixaba. Serra, Vitória e Colatina monitoram casos suspeitos.

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, o medicamento será destinado à rede pública de urgência e emergência. O uso do antídoto de forma rápida pode reduzir internações prolongadas, evitar sequelas graves e até mortes.