Sesa anuncia compra emergencial do medicamento antídoto ao metanol
A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou que iniciou o processo de compra emergencial de 4,8 mil ampolas de álcool absoluto estéril, conhecido como "etanol farmacêutico", que é o medicamento usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Segundo a pasta, a medida é preventiva diante do aumento de casos pelo Brasil. Não há confirmação de intoxicações pela substância em território capixaba. Serra, Vitória e Colatina monitoram casos suspeitos.
De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, o medicamento será destinado à rede pública de urgência e emergência. O uso do antídoto de forma rápida pode reduzir internações prolongadas, evitar sequelas graves e até mortes.
Apesar de iniciar o processo de compra emergencial, a Sesa esclareceu que já possui estoque do produto e ainda vai receber doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, informou que há outro processo de aquisição do antídoto em andamento por meio de pregão. Valores não foram divulgados.