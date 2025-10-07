Serra, Vitória e Colatina têm casos suspeitos de intoxicação por metanol, diz Sesa
A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou, na manhã desta terça-feira (7), que atualmente há nove casos notificados como suspeitos por intoxicação por metanol nos municípios de Serra, Vitória, Colatina, Vila Velha, Viana e Guaçuí. Desses, seis foram descartados e três seguem em monitoramento.
Os casos suspeitos em monitoramento, segundo a Sesa, são dos municípios de Serra, Vitória e Colatina. A secretaria destaca, no entanto, que não há casos confirmados de intoxicação pela substância após ingestão de bebida alcoólica no Espírito Santo
A Sesa informa que a notificação de caso suspeito ocorre assim que o paciente dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Se o caso em monitoramento resultar em exames clínicos negativos, o paciente deve ficar em observação por 24h no serviço de saúde onde foi atendido, conforme preconiza protocolo do Ministério da Saúde.