Serra, Vitória e Colatina têm casos suspeitos de intoxicação por metanol, diz Sesa

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo monitora três casos suspeitos de intoxicação por metanol no ES Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou, na manhã desta terça-feira (7), que atualmente há nove casos notificados como suspeitos por intoxicação por metanol nos municípios de Serra, Vitória, Colatina, Vila Velha, Viana e Guaçuí. Desses, seis foram descartados e três seguem em monitoramento.

Os casos suspeitos em monitoramento, segundo a Sesa, são dos municípios de Serra, Vitória e Colatina. A secretaria destaca, no entanto, que não há casos confirmados de intoxicação pela substância após ingestão de bebida alcoólica no Espírito Santo