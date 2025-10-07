A Gazeta - Agora

Serra, Vitória e Colatina têm casos suspeitos de intoxicação por metanol, diz Sesa

Publicado em 07/10/2025 às 07h51
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo monitora três casos suspeitos de intoxicação por metanol no ES Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou, na manhã desta terça-feira (7), que atualmente há nove casos notificados como suspeitos por intoxicação por metanol nos municípios de Serra, Vitória, Colatina, Vila Velha, Viana e Guaçuí. Desses, seis foram descartados e três seguem em monitoramento.

Os casos suspeitos em monitoramento, segundo a Sesa, são dos municípios de Serra, Vitória e Colatina. A secretaria destaca, no entanto, que não há casos confirmados de intoxicação pela substância após ingestão de bebida alcoólica no Espírito Santo

A Sesa informa que a notificação de caso suspeito ocorre assim que o paciente dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Se o caso em monitoramento resultar em exames clínicos negativos, o paciente deve ficar em observação por 24h no serviço de saúde onde foi atendido, conforme preconiza protocolo do Ministério da Saúde.

