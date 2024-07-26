Serra vai ter mutirão para emissão de identidade e outros serviços neste sábado (27)

Acontece sábado (27), das 9h às 16h, na rua Santa Rita, em Jardim Tropical, na Serra, um mutirão que vai oferecer inúmeros serviços para todos os moradores da região. A Prefeitura do município informou que serão distribuídas 100 senhas para emissão de identidade a partir das 7h30 e por ordem de chegada.