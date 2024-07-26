Serra vai ter mutirão para emissão de identidade e outros serviços neste sábado (27)

Acontece sábado (27), das 9h às 16h, na rua Santa Rita, em Jardim Tropical, na Serra, um mutirão que vai oferecer inúmeros serviços para todos os moradores da região. A Prefeitura do município informou que serão distribuídas 100 senhas para emissão de identidade a partir das 7h30 e por ordem de chegada.
Dentre os serviços que também serão oferecidos estão: atendimento médico, vacinação, oftalmologista para maiores de 16 anos, assessoria jurídica, emissão de credencial de estacionamento prioritário para idosos e pessoas com deficiência, atualização do CadÚnico, cadastramento de cuidadores de pessoas com deficiência e brincadeiras para crianças.
Documentos necessários para a emissão de primeira (pessoas a partir de 12 anos completos) e segunda via da carteira de identidade:
- Original e cópia autenticada(que será retida) em tamanho real da certidão de nascimento, casamento ou divórcio;
- Foto 3 x 4 com fundo branco. Não pode ser usada roupa branca nem óculos;
- Original e cópia simples do comprovante de residência e do CPF, atualizado de acordo com o estado civil.
Documentos necessários para cadastro ou atualização do CadÚnico:
- Certidão de nascimento ou casamento original; -
- Documento de identificação original com foto; -
- CPF;
- Título de eleitor;
- Comprovante de residência;
- Declaração escolar;
- Contracheque ou extrato bancário em caso de pensionistas;
- Cartão de cuidadores;
- Documento oficial e CPF do cuidador e da pessoa com deficiência;
- Comprovante de residência;
- Laudo médico que ateste a deficiência;
- Foto 3 x 4 do cuidador e da pessoa com deficiência, caso se pretenda requerer o cartão para ela também.