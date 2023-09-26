Serra abre inscrições para 200 vagas em casamento comunitário de graça

O casamento comunitário será realizado no dia 25 de novembro, no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra abriu mais 200 vagas, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, para quem quer casar sem gastar nada. O casamento comunitário será realizado no dia 25 de novembro, no Parque da Cidade. Para se inscrever, é necessário cumprir alguns requisitos. São eles:

Ser morador da Serra



Ter mais de 18 anos

Renda de até três salários mínimos por casal



Comprovante de inscrição do CadÚnico



Ausência de impedimento legal para contrair matrimônio.

Os documentos devem ser entregues no Departamento de Assistência Judiciária Municipal (Dajum), situado no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, número 5.416, em Portal de Jacaraípe, das 9h às 16h.

No próximo sábado (30), no mesmo local, haverá um mutirão para entrega dos documentos, das 9h às 15h. Neste dia, haverá uma equipe para atualizar o CadÚnico de quem não tiver o documento ou não estiver com ele atualizado.

Os documentos entregues pelos casais serão analisados e aqueles que estiverem aptos serão informados e direcionados para os cartórios de Registro Civil, cujas unidades serão divulgadas previamente no site da Prefeitura Municipal da Serra. Confira lista dos documentos que devem ser entregues para avaliação: