Rodovias do ES vão precisar ter placas para diferenciar radares e câmeras

Ao discutirem a proposta, de autoria do deputado Callegari (PL), os parlamentares alegaram que a semelhança entre os dois equipamentos costuma confundir os motoristas. Por isso, indicaram a necessidade de sinalização diferenciada para as câmeras do cerco eletrônico, instaladas pelo governo do Estado em diversos municípios, em vias urbanas, rodovias estaduais e federais.