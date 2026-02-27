Rio sobe e fica perto de transbordar em Mimoso do Sul após forte chuva
A forte chuva que atingiu municípios do Espírito Santo elevou o nível do rio que corta Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (27), e voltou a preocupar moradores. Em março de 2024, a cidade registrou 18 mortes em decorrência de uma enchente. Segundo a Defesa Civil Municipal, o rio não transbordou, mas atingiu 80 cm a mais da altura considerada normal e está no limite para um possível transbordo.
Após um temporal na tarde de quinta-feira (26), quando foram registrados 80 milímetros em 40 minutos e houve alagamento de ruas, voltou a chover no município entre meia-noite e 2h. [Veja aqui como se mede chuva]