Rio sobe e fica perto de transbordar em Mimoso do Sul após forte chuva

A forte chuva que atingiu municípios do Espírito Santo elevou o nível do rio que corta Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (27), e voltou a preocupar moradores. Em março de 2024, a cidade registrou 18 mortes em decorrência de uma enchente. Segundo a Defesa Civil Municipal, o rio não transbordou, mas atingiu 80 cm a mais da altura considerada normal e está no limite para um possível transbordo.