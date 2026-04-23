Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23) suspeito de receptação qualificada, por comercializar celulares roubados e furtados na região da Grande Vitória e revendê-los em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações mostraram que o suspeito atuava de forma constante na revenda dos aparelhos, formando uma rede de repasse dos produtos de crimes patrimoniais. Durante a ação, os policiais apreenderam com ele diversos celulares, sendo que parte deles foi confirmada como produto de crime.
O homem foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.