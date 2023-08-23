Quinta-feira segue com sol em todas as regiões do ES

FIm de tarde ensolarado em Vitória Crédito: (Fernando Madeira)

A quinta-feira (24) segue com sol e poucas nuvens em todas as regiões do Espírito Santo. Há previsão de vento moderado a forte no litoral.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 32 °C.

Nas Regiões Norte, Noroeste e Nordeste, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. As informações são do Incaper.