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Aviso amarelo

ES recebe alerta de perigo para onda de calor e baixa umidade do ar

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em oito cidades capixabas a temperatura pode ficar 5°C acima da média nos próximos dias
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2023 às 10:42

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 10:42

ES recebe alerta de perigo para onda de calor e baixa umidade do ar
ES recebe alerta de perigo para onda de calor e baixa umidade do ar Crédito: Inmet
A previsão de que a onda de calor que se formou no país atingiria o Espírito Santo se concretizou e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para cidades capixabas localizadas na divisa com o Rio de Janeiro, válido até as 18h de sexta-feira (25). Outras localidades receberam ainda um aviso de baixa umidade que vale até as 23h do mesmo dia.
Cidades com risco de onda de calor:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Mimoso do Sul
  7. Muqui
  8. São José do Calçado
Nessas oito localidades, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média nos próximos dois dias. 
Municípios com risco de baixa umidade:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Guaçuí
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. Laranja da Terra
  34. Mantenópolis
  35. Marechal Floriano
  36. Mimoso do Sul
  37. Muniz Freire
  38. Muqui
  39. Pancas
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
Nessas 48 cidades, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Mesmo diante desse alerta, o Inmet classifica como baixo o risco de incêndios florestais e à saúde. 
Orientações do Inmet:
  • Beba bastante líquido.
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas.
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES recebe alerta de perigo para onda de calor e baixa umidade do ar-

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