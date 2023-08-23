A previsão de que a onda de calor que se formou no país atingiria o Espírito Santo se concretizou e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para cidades capixabas localizadas na divisa com o Rio de Janeiro, válido até as 18h de sexta-feira (25). Outras localidades receberam ainda um aviso de baixa umidade que vale até as 23h do mesmo dia.
Cidades com risco de onda de calor:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Muqui
- São José do Calçado
Nessas oito localidades, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média nos próximos dois dias.
Municípios com risco de baixa umidade:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Nessas 48 cidades, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Mesmo diante desse alerta, o Inmet classifica como baixo o risco de incêndios florestais e à saúde.
Orientações do Inmet:
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES recebe alerta de perigo para onda de calor e baixa umidade do ar-