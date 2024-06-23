Quina de São João: 17 apostas do ES quase levam prêmio especial

Caixa Econômica Federal sorteou na noite de sábado (22) a Quina de São João, o concurso especial 6462 cujo prêmio principal foi de R$ 229 milhões – o maior da história da modalidade. Ao todo, três apostas acertaram as cinco dezenas e faturaram mais de R$ 76 milhões cada uma. No Espírito Santo, 17 apostadores bateram na trave e tiveram quatro acertos.

Os números sorteados foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70.

Os três ganhadores do prêmio máximo são de Gouveia (MG), Viamão (RS) e São José do Rio Preto (SP) e vão dividir a bolada, com R$ 76.638.821,70 para cada um.

Ao todo, 1.714 apostas tiveram quatro acertos e vão levar para casa R$ 11.043,83. No Estado, foram três ganhadores de Cachoeiro de Itapemirim, cinco de Colatina, um de Nova Venécia, um de Santa Teresa, dois da Serra e cinco de Vitória. Ainda no sorteio, 144.635 apostas acertaram três dezenas, com prêmio de R$ 124,64, e 3.833.840 com dois acertos ficaram com R$ 4,70.