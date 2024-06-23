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Concurso 2740

Mega-Sena acumulada: apostas do ES batem na trave e levam R$ 38 mil

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal; próximo sorteio acontece na terça-feira (25) e pode pagar R$ 93 milhões
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2024 às 09:22

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 09:22

Caixa Econômica Federal sorteou na noite de sábado (22) o concurso 2740 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 84.242.420,69. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, mas três capixabas bateram na trave: acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 38.469,76. O próximo sorteio acontece na próxima terça-feira (25) e pode pagar R$ 93 milhões.
Os números sorteados foram: 13 - 16 - 17 - 34 - 41 - 47.
Ao todo, foram 108 apostas que acertaram cinco dezenas, das quais três do Espírito Santo. Segundo a Caixa, os apostadores são de Vila Velha, com duas apostas simples e um bolão. Cada um vai levar para casa mais de R$ 38 mil. 
Os 6.950 acertadores de quatro números vão receber R$ 854,00 cada.

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