Mega-Sena acumulada: apostas do ES batem na trave e levam R$ 38 mil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite de sábado (22) o concurso 2740 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 84.242.420,69. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, mas três capixabas bateram na trave: acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 38.469,76. O próximo sorteio acontece na próxima terça-feira (25) e pode pagar R$ 93 milhões.
Os números sorteados foram: 13 - 16 - 17 - 34 - 41 - 47.
Ao todo, foram 108 apostas que acertaram cinco dezenas, das quais três do Espírito Santo. Segundo a Caixa, os apostadores são de Vila Velha, com duas apostas simples e um bolão. Cada um vai levar para casa mais de R$ 38 mil.
Os 6.950 acertadores de quatro números vão receber R$ 854,00 cada.