Mega-Sena: aposta de Vila Velha bate na trave e leva quase R$ 50 mil

Mas o grande premiado do concurso 2734 da Mega foi um bolão de Ponta Grossa (PR), que vai dividir o prêmio de R$ 114.104.458,30 entre 10 cotas. O sorteio foi realizado neste sábado (8). Os números sorteados foram: 21 - 27 - 35 - 48 - 59 - 60.