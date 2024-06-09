Veja a previsão do tempo para o início desta semana no ES

Semana vai começar sem previsão de chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Chove rápido e fraco, pela manhã, no extremo Norte e no litoral Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Confira, abaixo, a previsão por região:

Na Grande Vitória, sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C. Em Vitória, mínima de 20°C e máxima de 31°C. Na Região Sul, a previsão também é de sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 21°C e a máxima de 32°C. Nas áreas altas, a mínima é de 14°C e a máxima de 27°C.

Previsão do tempo para segunda-feira (10) Crédito: Incaper

A mesma previsão se repete para a Região Serrana, com sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperatura vão ficar entre 16°C e 30°C. Já nas áreas altas um pouco mais de frio, com a mínima chegando a 13°C e máxima de 28°C.

Uma chuva rápida deve cair pela manhã na Região Norte, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C. A mesma coisa na Região Noroeste: chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas áreas menos elevadas a temperatura deve marcar de 19°C a 35°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20°C e máxima de 31°C.