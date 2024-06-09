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Veja a previsão do tempo para o início desta semana no ES

Na maior parte do Espírito Santo, não há previsão de chuva para esta segunda-feira (10)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

09 jun 2024 às 16:11

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 16:11

Motoristas de ônibus do Sistema Transcol promovem paralisação na manhã desta quinta-feira (9)
Semana vai começar sem previsão de chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A semana deve começar sem chuvas na maior parte do Espírito Santo, de acordo com previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para esta segunda-feira (10). O tempo deve ficar estável nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e na Grande Vitória.
Chove rápido e fraco, pela manhã, no extremo Norte e no litoral Nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Confira, abaixo, a previsão por região:
Na Grande Vitória, sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C. Em Vitória, mínima de 20°C e máxima de 31°C. Na Região Sul, a previsão também é de sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 21°C e a máxima de 32°C. Nas áreas altas, a mínima é de 14°C e a máxima de 27°C.
Previsão do tempo para segunda-feira (10)
Previsão do tempo para segunda-feira (10) Crédito: Incaper
A mesma previsão se repete para a Região Serrana, com sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperatura vão ficar entre 16°C e 30°C. Já nas áreas altas um pouco mais de frio, com a mínima chegando a 13°C e máxima de 28°C. 
Uma chuva rápida deve cair pela manhã na Região Norte, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C. A mesma coisa na Região Noroeste: chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas áreas menos elevadas a temperatura deve marcar de 19°C a 35°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20°C e máxima de 31°C.
Na Região Nordeste também deve cair uma chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C.

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