Família pede doação de sangue para capixaba com anemia grave

Portadora de uma doença autoimune e hereditária, Rafaela Taiany Novelli, 34 anos, recebe transfusões a cada 20 dias, desde a infância; saiba como ajudar

Segundo a irmã, Fabiana Novelli, esta tem sido a rotina desde o nascimento de Rafaela, uma vez que se trata de uma doença autoimune e hereditária. Ela, inclusive, já passou por cirurgia para retirada do baço, afetado pela condição.

“A gente tenta conseguir o transplante de medula, mas no Brasil não tem técnica disponível ainda para transplante de medula para pessoa adulta com talassemia major. Eu sou 100% compatível com ela, e já tentamos angariar fundos para levá-la para a Europa, onde fazem, mas (não deu certo)", explicou.