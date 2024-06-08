Até então, os pacientes com diagnóstico de câncer ocular tinham que deixar o Estado para conseguir realizar o tratamento via SUS. Agora, pessoas a partir de 18 anos terão acesso a consultas, tratamento e cirurgias no Hucam. O novo serviço vai tratar diagnósticos de Melanose primária adquirida (MPA), Papiloma, Granuloma, neoplasia escamosa da superfície ocular (carcinoma, neoplasia in situ), tumores nas córneas e nas conjuntivas e Nevus.

Your browser does not support the audio element. ES passa a ter serviço inédito no SUS para tratar câncer nos olhos

Os atendimentos vão acontecer semanalmente, todas as quintas-feiras, no Hucam. O acesso às consultas ocorrerá por meio da Regulação Estadual, com atendimento iniciado na Atenção Primária, ou seja, os pacientes serão encaminhados para o tratamento por meio das unidades de saúde (UBS). De lá, poderão ser encaminhados ao Hospital das Clínicas (Hucam/Ufes) para dar sequência ao tratamento.

"A nova especialidade é uma conquista para a saúde pública capixaba. Estamos falando da garantia do acesso ao serviço dentro do Estado, possibilitando que o tratamento seja feito de maneira mais rápida, com um menor tempo de resposta, dentro de casa e próximo aos seus familiares" Gleikson Barbosa - Subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde

Hucam passa a conta com serviço de Oncologia Oftalmológica Crédito: Hucam/Divulgação

O Hospital das Clínicas já possui um Centro Oftalmológico de referência, que passou por uma reestruturação para atender esses novos pacientes. A especialidade contará com uma equipe multidisciplinar especializada, composta por onco-oftalmologistas, oncologistas clínicos, oftalmologistas, enfermeiras, farmacêuticos e assistentes sociais, para um acompanhamento completo.

"O Centro passou para outro local, que é o Complexo Ambulatorial Multirreferenciado. Nós ampliamos todo um andar, com 22 salas de atendimento só de Oftalmologia e 4 centros cirúrgicos. O espaço é totalmente novo e equipado e conta com uma boa estrutura física e aparelhagem adequada" Lauro Vasconcellos - Superintendente do Hucam

A rede de cuidados será completa e vai assistir ao paciente inclusive no pós-operatório. "Isso só é possível pela integração do Hospital e da Secretaria de Estado da Saúde, buscando oferecer tratamento de excelência para o usuário do SUS", completa o superintendente.