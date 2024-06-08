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Nova especialidade

ES passa a ter serviço inédito no SUS para tratar câncer nos olhos

Pacientes, que antes precisavam sair do Estado para realizar tratamento gratuito, poderão ser atendidos agora no Hucam
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

08 jun 2024 às 09:07

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 09:07

Os pacientes passam a contar, a partir deste mês, com um novo serviço hospitalar no Espírito Santo voltado ao tratamento de alguns tipos de câncer nos olhos, via Sistema Único de Saúde (SUS). Inédita no Estado, a especialidade de Oncologia Oftalmológica já está sendo ofertada no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), também conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória, em parceria com o governo do Estado.
Até então, os pacientes com diagnóstico de câncer ocular tinham que deixar o Estado para conseguir realizar o tratamento via SUS. Agora, pessoas a partir de 18 anos terão acesso a consultas, tratamento e cirurgias no Hucam. O novo serviço vai tratar diagnósticos de Melanose primária adquirida (MPA), Papiloma, Granuloma, neoplasia escamosa da superfície ocular (carcinoma, neoplasia in situ), tumores nas córneas e nas conjuntivas e Nevus.  
ES passa a ter serviço inédito no SUS para tratar câncer nos olhos
Os atendimentos vão acontecer semanalmente, todas as quintas-feiras, no Hucam. O acesso às consultas ocorrerá por meio da Regulação Estadual, com atendimento iniciado na Atenção Primária, ou seja, os pacientes serão encaminhados para o tratamento por meio das unidades de saúde (UBS). De lá, poderão ser encaminhados ao Hospital das Clínicas (Hucam/Ufes) para dar sequência ao tratamento.
"A nova especialidade é uma conquista para a saúde pública capixaba. Estamos falando da garantia do acesso ao serviço dentro do Estado, possibilitando que o tratamento seja feito de maneira mais rápida, com um menor tempo de resposta, dentro de casa e próximo aos seus familiares"
Gleikson Barbosa - Subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde
Prédio do Hucam atualmente
Hucam passa a conta com serviço de Oncologia Oftalmológica Crédito: Hucam/Divulgação
O Hospital das Clínicas já possui um Centro Oftalmológico de referência, que passou por uma reestruturação para atender esses novos pacientes. A especialidade contará com uma equipe multidisciplinar especializada, composta por onco-oftalmologistas, oncologistas clínicos, oftalmologistas, enfermeiras, farmacêuticos e assistentes sociais, para um acompanhamento completo. 
"O Centro passou para outro local, que é o Complexo Ambulatorial Multirreferenciado. Nós ampliamos todo um andar, com 22 salas de atendimento só de Oftalmologia e 4 centros cirúrgicos. O espaço é totalmente novo e equipado e conta com uma boa estrutura física e aparelhagem adequada"
Lauro Vasconcellos - Superintendente do Hucam
A rede de cuidados será completa e vai assistir ao paciente inclusive no pós-operatório.  "Isso só é possível pela integração do Hospital e da Secretaria de Estado da Saúde, buscando oferecer tratamento de excelência para o usuário do SUS", completa o superintendente.
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que os serviços de Oncologia Oftalmológica atenderá de quatro a seis pacientes por semana e o atendimento está disponível para novos pacientes, identificados a partir deste mês.

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