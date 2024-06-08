Os pacientes passam a contar, a partir deste mês, com um novo serviço hospitalar no Espírito Santo voltado ao tratamento de alguns tipos de câncer nos olhos, via Sistema Único de Saúde (SUS). Inédita no Estado, a especialidade de Oncologia Oftalmológica já está sendo ofertada no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), também conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória, em parceria com o governo do Estado.
Até então, os pacientes com diagnóstico de câncer ocular tinham que deixar o Estado para conseguir realizar o tratamento via SUS. Agora, pessoas a partir de 18 anos terão acesso a consultas, tratamento e cirurgias no Hucam. O novo serviço vai tratar diagnósticos de Melanose primária adquirida (MPA), Papiloma, Granuloma, neoplasia escamosa da superfície ocular (carcinoma, neoplasia in situ), tumores nas córneas e nas conjuntivas e Nevus.
ES passa a ter serviço inédito no SUS para tratar câncer nos olhos
Os atendimentos vão acontecer semanalmente, todas as quintas-feiras, no Hucam. O acesso às consultas ocorrerá por meio da Regulação Estadual, com atendimento iniciado na Atenção Primária, ou seja, os pacientes serão encaminhados para o tratamento por meio das unidades de saúde (UBS). De lá, poderão ser encaminhados ao Hospital das Clínicas (Hucam/Ufes) para dar sequência ao tratamento.
"A nova especialidade é uma conquista para a saúde pública capixaba. Estamos falando da garantia do acesso ao serviço dentro do Estado, possibilitando que o tratamento seja feito de maneira mais rápida, com um menor tempo de resposta, dentro de casa e próximo aos seus familiares"
O Hospital das Clínicas já possui um Centro Oftalmológico de referência, que passou por uma reestruturação para atender esses novos pacientes. A especialidade contará com uma equipe multidisciplinar especializada, composta por onco-oftalmologistas, oncologistas clínicos, oftalmologistas, enfermeiras, farmacêuticos e assistentes sociais, para um acompanhamento completo.
"O Centro passou para outro local, que é o Complexo Ambulatorial Multirreferenciado. Nós ampliamos todo um andar, com 22 salas de atendimento só de Oftalmologia e 4 centros cirúrgicos. O espaço é totalmente novo e equipado e conta com uma boa estrutura física e aparelhagem adequada"
A rede de cuidados será completa e vai assistir ao paciente inclusive no pós-operatório. "Isso só é possível pela integração do Hospital e da Secretaria de Estado da Saúde, buscando oferecer tratamento de excelência para o usuário do SUS", completa o superintendente.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que os serviços de Oncologia Oftalmológica atenderá de quatro a seis pacientes por semana e o atendimento está disponível para novos pacientes, identificados a partir deste mês.