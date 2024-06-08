Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 5 dicas para reduzir as cólicas menstruais no frio e ter mais conforto
Alívio

5 dicas para reduzir as cólicas menstruais no frio e ter mais conforto

Com a chegada das baixas temperaturas, é comum observar um aumento na contração dos músculos, o que pode intensificar a dor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 jun 2024 às 09:00

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
No frio, alguns cuidados ajudam a diminuir a cólica  Crédito: Shutterstock
As cólicas menstruais são um desafio enfrentado por muitas mulheres. Com a chegada das baixas temperaturas, é frequente observar um aumento na contração dos músculos, incluindo os do útero, o que pode intensificar a dor.
Além disso, com o frio, os vasos sanguíneos se comprimem, podendo aumentar as cólicas. Embora os medicamentos de farmácia, como analgésicos e anti-inflamatórios, sejam uma escolha comum para proporcionar um alívio temporário desses desconfortos, existem outras abordagens.
A seguir, o ginecologista Dr. Patrick Bellelis, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, dá algumas dicas para aliviar as cólicas em casa!

1. Compressas de água morna

Uma das técnicas mais antigas e mais reconfortantes no período de cólica pode ser explicada pelo fato de o calor ativar o fluxo sanguíneo e amenizar as dores. Para fazer, basta colocar uma bolsa de água morna ou compressa no local das cólicas e deixar por cerca de 15 minutos. É importante proteger a pele do contato direto, posicionando um pano entre a bolsa e a pele, visando evitar queimaduras.

2. Aposte em bebidas quentes

As bebidas quentes têm o mesmo efeito da bolsa de água quente, auxiliando no alívio das dores. Porém, evite bebidas com cafeína, que possuem o potencial de agravar as dores em algumas mulheres. Aposte em chás, como de camomila, hortelã, alecrim, louro e lavanda, com propriedades relaxantes, calmantes e anti-inflamatórias.

3. Atenção com a alimentação

Alguns alimentos, como doces e comidas mais gordurosas, causam inchaço e retenção de líquido em alguns organismos, aumentando o aparecimento de cólicas menstruais. Por isso, durante o ciclo, é interessante manter uma dieta mais equilibrada , evitando o excesso de açúcares e gorduras, dando prioridade para legumes, verduras, frutas e carnes magras e ingerindo bastante água.
Imagem Edicase Brasil
Atividades físicas ajudam na dor, pois aumentam o fluxo sanguíneo e liberam endorfinas  Crédito: Shutterstock

4. Mantenha hábitos saudáveis

Exercícios físicos ajudam muito na diminuição da dor durante o período menstrual. Novamente, as atividades físicas aumentam o fluxo sanguíneo, liberando endorfina, auxiliando no controle das dores. Em contrapartida, fumar pode ser ainda mais prejudicial nessa época, por conta da vasoconstrição que o tabaco causa. Dessa forma, evitar fumar também é a melhor opção para amenizar as cólicas.

5. Não se esqueça do descanso

O estresse, atrelado a um estilo de vida corrido, contribui bastante para o aumento das cólicas . Quando o corpo descansa durante um sono de qualidade, o equilíbrio é restabelecido. Então, o descanso, aliado aos hábitos saudáveis, contribui para um ciclo menstrual com menos desconforto.

Consulte um médico

As cólicas podem estar atreladas a outras condições, como a endometriose, que atinge cerca de 10% da população feminina em idade reprodutiva, impactando profundamente a saúde da mulher. Segundo o ginecologista Dr. Patrick Bellelis, quando as dores acontecem fora do período, deve-se buscar acompanhamento médico e iniciar um tratamento. O importante é observar os sinais que o corpo dá e, se os sintomas persistirem, procurar ajuda médica quanto antes.

Veja Também

Câncer linfático: entenda o linfoma de Hodgkin que matou Pampa, do vôlei

Reparação muscular: veja 6 saladas ricas em proteínas magras

Dia dos Namorados: 30 sugestões de presentes de beleza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher Saúde Vida Menstruação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados