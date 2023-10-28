Quatro réus são condenados por morte de pai e filho em São Mateus

João Figueira, de 76 anos, e Joaninho Figueira, de 54, foram assassinados em novembro de 2017 Crédito: Reprodução

Os quatro réus que foram julgamento nesta sexta-feira (27), em São Mateus, no Norte do Estado, acusados de envolvimento nas mortes de João Figueira, 76 anos, e do filho dele, Joaninho Figueira, 54, foram condenados em júri popular.

Considerada a mandante do crime, Rozélia Lacerda dos Santos, que era casada com Joaninho, foi condenada a 39 anos de prisão. Josimar Barbosa Paixão e Ricardo Novaes, contratados por Rozélia como executores dos assassinatos, receberam as penas de 50 anos e 43 anos de reclusão, respectivamente. Outro réu, Alan de Jesus Santos, foi condenado a 38 anos. Ele teria apresentado a mulher para um suposto amante, que não foi incluído no processo. O julgamento começou na manhã de sexta-feira (27) e terminou às 3 horas da madrugada deste sábado (28).

"Gostaríamos que ficasse mais tempo presa, mas já estamos felizes pela condenação de todos", disse uma pessoa da família.