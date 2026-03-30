Quase todo o ES entra em novo alerta amarelo de acumulado de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para acumulado de chuva em 72 cidades do Espírito Santo. O aviso, que está em vigor desde as 9h17, é válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). De acordo com o órgão, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de alagamentos e deslizamentos. Apenas o extremo Sul capixaba não deve ser afetado. Confira os municípios incluídos: