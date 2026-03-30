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Quase todo o ES entra em novo alerta amarelo de acumulado de chuva

Publicado em 30/03/2026 às 10h05

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para acumulado de chuva em 72 cidades do Espírito Santo. O aviso, que está em vigor desde as 9h17, é válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). De acordo com o órgão, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de alagamentos e deslizamentos. Apenas o extremo  Sul capixaba não deve ser afetado. Confira os municípios incluídos:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivácqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Boa Esperança
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra
  19. Conceição do Castelo
  20. Domingos Martins
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guarapari
  25. Ibatiba
  26. Ibiraçu
  27. Ibitirama
  28. Iconha
  29. Irupi
  30. Itaguaçu
  31. Itapemirim
  32. Itarana
  33. Iúna
  34. Jaguaré
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Montanha
  45. Mucurici
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Pedro Canário
  51. Pinheiros
  52. Piúma
  53. Ponto Belo
  54. Presidente Kennedy
  55. Rio Bananal
  56. Rio Novo do Sul
  57. Santa Leopoldina
  58. Santa Maria de Jetibá
  59. Santa Teresa
  60. São Domingos do Norte
  61. São Gabriel da Palha
  62. São Mateus
  63. São Roque do Canaã
  64. Serra
  65. Sooretama
  66. Vargem Alta
  67. Venda Nova do Imigrante
  68. Viana
  69. Vila Pavão
  70. Vila Valério
  71. Vila Velha
  72. Vitória
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