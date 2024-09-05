'Quarto da maconha' é descoberto em casa no Caparaó capixaba

51 pés de maconha foram apreendidos dentro de um quarto de uma casa em Iúna, no Caparaó capixaba, nesta quarta-feira (5). O cômodo estava todo adaptado semelhante a um viveiro, até com uso de luz artificial para as plantas.

A Polícia Militar capixaba informou que a corporação foi acionada pela PM de Minas Gerais para apoiar em uma diligência no imóvel na localidade de Rio Claro — zona rural de Iúna — e buscar um suspeito de 31 anos que seria responsável pelo plantio com destinação ao tráfico de drogas.

No local foram apreendidos:

51 plantas de maconha

4 refletores

uma estufa

porções de maconha e haxixe

24 embalagens de sementes da planta

um celular

Apesar das buscas, ninguém estava no imóvel. Segundo a PM, os pés de maconha são de espécies raras (mas não informaram qual), cultivados organicamente e com alto valor comercial. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Iúna.