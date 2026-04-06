Protesto impacta trânsito em avenida de Cariacica

Um protesto interdita a Avenida Mário Gurgel, na entrada do bairro Jardim América, em Cariacica, no final da tarde desta segunda-feira (6). Os manifestantes fecharam a via e, para impedir a passagem de veículos, também atearam fogo em pneus. No momento, o bloqueio ocorre no sentido para quem segue em direção a Viana. O aplicativo de GPS Google Maps mostra o impacto no trânsito, que segue com engarrafamento até a Segunda Ponte.
Não há detalhes sobre a motivação do protesto, mas imagens feitas por testemunhas mostram o grupo segurando placas: "O machismo mata. Exijo meu direito de existir". Conforme a prefeitura do município, a Inspetoria de Trânsito está no local juntamente com a Guarda Municipal, para desobstruir a via.