Profissional de Marataízes vai tatuar de graça mulheres que retiraram mama

Um tatuador de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, irá tatuar gratuitamente neste mês de outubro mulheres que passaram pelo câncer de mama e precisaram fazer mastectomia. Eduardo Paz da Silva disse que é o segundo ano que realiza a ação no Outubro Rosa – mês de alerta sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Segundo o profissional, a técnica de tatuagem 3D permite desenhar o mamilo e a aréola do seio por meio de micropigmentação e promove um aumentando da autoestima para essas mulheres. Eduardo é tatuador há 24 anos e há mais de 10 realiza a técnica.
“No ano passado, no projeto ‘Restaurando a autoestima’ atendi mais de 20 mulheres. Para este ano, basta a mulher interessada ligar e agendar o horário”, disse o profissional. O número de contato de Eduardo Paz da Silva é (28) 99900-4713.