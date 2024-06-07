PRF apreende caminhões transportando granito irregularmente na BR 101 no ES

De acordo com a PRF, no primeiro caso, a equipe constatou que as correntes estavam frouxas, as travas inoperantes e os pneus desgastados no primeiro eixo esquerdo do caminhão. Já no segundo, a amarração longitudinal do bloco de granito estava inadequada, com correntes fixadas diretamente no assoalho, sem as travas de segurança.

Segundo a corporação, nos dois casos, a situação colocava em risco a vida e a saúde de terceiros, em desacordo com a Resolução nº 935/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta o transporte de rochas ornamentais. Os veículos foram retidos para regularização da carga e os condutores encaminhados para as autoridades para os procedimentos legais cabíveis.