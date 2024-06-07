PRF apreende caminhões transportando granito irregularmente na BR 101 no ES

Dois caminhões foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
na BR 101, no Sul do Espírito Santo, transportando bloco de granito com irregularidades na amarração da carga. As duas apreensões ocorreram nessa quinta-feira (6), em Atílio Vivácqua e em Itapemirim..
De acordo com a PRF, no primeiro caso, a equipe constatou que as correntes estavam frouxas, as travas inoperantes e os pneus desgastados no primeiro eixo esquerdo do caminhão. Já no segundo, a amarração longitudinal do bloco de granito estava inadequada, com correntes fixadas diretamente no assoalho, sem as travas de segurança.
Segundo a corporação, nos dois casos, a situação colocava em risco a vida e a saúde de terceiros, em desacordo com a Resolução nº 935/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta o transporte de rochas ornamentais. Os veículos foram retidos para regularização da carga e os condutores encaminhados para as autoridades para os procedimentos legais cabíveis.