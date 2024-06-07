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Trânsito

Acidente entre carro e caminhão fere pai e filha de 6 anos em Marataízes

Colisão entre os veículos ocorreu na tarde de quinta-feira (7), na estrada que liga o bairro Belo Horizonte à localidade de Campo Acima
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

07 jun 2024 às 11:39

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 11:39

Homem e criança de seis anos ficam feridos em acidente entre carro e caminhão em Marataízes
Acidente ocorreu na estrada que liga o bairro Belo Horizonte à localidade de Campo Acima. Crédito: Polícia Militar
Um homem de 38 anos e a filha de seis, ficaram feridos em um acidente envolvendo o carro em que eles estavam e um caminhão, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que o automóvel invadiu a contramão.
O acidente ocorreu na estrada que liga o bairro Belo Horizonte à localidade de Campo Acima. O motorista do caminhão relatou aos policiais que seguia sentido Vila de itapemirim - Marataízes e o carro seguia no sentido contrário, quando o veículo menor invadiu a contramão. O homem diz que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão com o veículo, que bateu na parte lateral do caminhão.
Homem e criança de seis anos ficam feridos em acidente entre carro e caminhão em Marataízes
Estado do carro após o impacto Crédito: Polícia Militar
Os feridos que estavam no carro foram socorridos para Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Marataízes. O motorista do caminhão, que não se feriu, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a limpeza do excesso de óleo derramado na pista.
Após o acidente, os policiais militares foram até à Upa 24h de Marataízes e fizeram o teste de bafômetro no motorista do carro, que também deu resultado negativo. O homem relatou não se lembrar de detalhes do acidente.
O pai informou que a filha de seis anos estava com dores na barriga e apenas marca do cinto de segurança, sendo conduzida para Cachoeiro de Itapemirim para exames mais detalhados. Já o pai relatou dores no abdômen, escoriações no braço e no joelho.

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