Prestes a receber onda de calor, ES tem cidade com clima de inverno

#Mínimas : Confira as menores #temperaturas , até as 8h de hoje (9), registradas pelo #INMET : ?Nova Friburgo (RJ): 7,7°C ?Campos do Jordão (SP): 10,4°C ?Maria da Fé (MG): 11,0°C ?Monte Verde (MG): 11,0°C ?Paty do Alferes (RJ): 12,2°C ?Venda Nova do Imigrante (ES): 12,3°C

O meteorologista Thiago Sousa, do Inmet, explica que a ocorrência de temperaturas mínimas baixas em Venda Nova do Imigrante pode ser atribuída à perda de radiação durante a madrugada, especialmente devido à ausência de nuvens. "Durante a noite, a superfície terrestre perde calor por radiação para o espaço. Quando há nuvens no céu, elas atuam como uma espécie de cobertor, impedindo parte dessa radiação de escapar", destaca.

"Em noites claras e sem nuvens, a perda de radiação é mais eficiente, levando a uma queda mais acentuada nas temperaturas. Esse fenômeno é mais comum em regiões onde as condições atmosféricas favorecem a dissipação rápida do calor durante a noite. Portanto, a ausência de nuvens em Venda Nova do Imigrante pode ter contribuído para a ocorrência de temperaturas mínimas mais baixas", completa.