Prestes a receber onda de calor, ES tem cidade com clima de inverno

O município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, registrou 12,3ºC, uma das temperaturas mais baixas do país na quinta-feira (9), conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O clima de inverno na cidade ocorre às vésperas da onda de calor prevista para atingir o Estado nesta sexta-feira (1O) e os termômetros passarem dos 40ºC.
O meteorologista Thiago Sousa, do Inmet, explica que a ocorrência de temperaturas mínimas baixas em Venda Nova do Imigrante pode ser atribuída à perda de radiação durante a madrugada, especialmente devido à ausência de nuvens. "Durante a noite, a superfície terrestre perde calor por radiação para o espaço. Quando há nuvens no céu, elas atuam como uma espécie de cobertor, impedindo parte dessa radiação de escapar", destaca.
"Em noites claras e sem nuvens, a perda de radiação é mais eficiente, levando a uma queda mais acentuada nas temperaturas. Esse fenômeno é mais comum em regiões onde as condições atmosféricas favorecem a dissipação rápida do calor durante a noite. Portanto, a ausência de nuvens em Venda Nova do Imigrante pode ter contribuído para a ocorrência de temperaturas mínimas mais baixas", completa.