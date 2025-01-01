Preso usa utensílio de cozinha para serrar grade e fugir de presídio no ES

Imediatamente, policiais penais flagaram a ação do interno e tentaram impedir a fuga, sem sucesso. De acordo com a Sejus, as buscas para recapturar o foragido estão sendo realizadas por policiais penais, com o apoio do Serviço de Inteligência Prisional e forças de segurança pública. O fato foi comunicado à Justiça e a autoridades de segurança.