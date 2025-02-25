Preso suspeito de vender arma para homem que tentou matar ex em Rio Bananal

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Uma mulher morreu atropelada na rodovia BR 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), quando se deslocava para buscar a filha na escola.
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, saiu de casa por volta das 11h para buscar a menina, como fazia diariamente. Ao notar que a mãe da aluna não chegava, funcionários informaram aos familiares. O marido dela, Wilson Farley da Silva, um filho adolescente do casal e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram uma sandália e um óculos às margens da rodovia. Por volta das 12h, ela foi encontrado já sem vida. Ela deixa três filhos de 22, 17 e seis anos.
No local, a Polícia Militar encontrou pedaços do para-choque de um carro. Testemunhas relataram ainda ter visto pessoas discutindo dentro de um veículo azul da Fiat, que depois acelerou e seguiu em sentido à cidade de Alegre – o modelo do automóvel não foi identificado. “Era uma pessoa super amorosa, muito querida por nós [...] agora é só deixar nas mãos de Deus”, disse Huelice Barros, sobrinho da vítima.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul
O suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em uma feira livre de Nova Almeida, na Serra, na Grande Vitória — mesmo bairro onde o crime ocorreu, na noite anterior. Segundo a Polícia Civil, o homem que cometeu a tentativa de homicídio possui ligação com o tráfico de drogas da região.
A corporação ainda informou que o suspeito, de 30 anos, atacou a vítima enquanto ela estava dormindo, em uma localidade conhecida como Cais dos Barcos, onde há uma concentração de pessoas em situação de rua. Ela foi levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internada.
O homem confessou o crime à Polícia Civil e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após isso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Uma funcionária de um pedágio da BR 101, em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, foi agredida com tapas por um motorista, na tarde da última segunda-feira (20). Segundo a Ecovias Capixaba — que administra o local, o homem havia acessado uma cancela de cobrança automática, mas queria realizar o pagamento em dinheiro.
Mesmo com a atendente explicando que a cabine não aceitava notas físicas, o homem se irritou, dizendo que não havia sinalização, e ainda deu dois tapas no rosto da mulher. Após isso, ela foi retirada do local e recebeu atendimento médico e psicológico, de acordo com a empresa.
Em uma nota de repúdio, a Ecovias Capixaba destacou que está adotando todas as medidas cabíveis para a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor, além de prestar todo o suporte necessário à colaboradora envolvida. A concessionária também informou que uma denúncia foi feita à Polícia Rodoviária Federal. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação e aguarda o retorno.
Já faz mais de um mês desde que uma cratera se abriu em um trecho da rodovia BR 262, localizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O buraco se formou após fortes chuvas atingirem o km 101 da estrada no dia 19 de março, ocasião em que a enxurrada derrubou e arrastou um motociclista pela via. Ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tenha sinalizado o local, outro motociclista morreu ao cair dentro do buraco na noite de sexta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal confirmou que havia sinalização.
O DNIT explicou para a TV Gazeta Sul que há a necessidade de uma contratação emergencial para a realização de obras reparadoras no trecho. Entretanto, ainda não há prazo definido para o início das atividades.
"(Medo) a gente sempre tem, né? A BR 262 já tem muito acidente, aí cheia de buracos. Com 'pare e siga' nesse trecho aqui fica ainda mais complicado", disse o motorista Reinaldo Rodrigues.
A população em situação de rua em Vitória terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos nesta quinta (23) e sexta-feira (24), com a realização do 2º Mutirão Estadual PopRuaJud. A ação acontece das 8h às 16h, no Tancredão, na Capital, reunindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, trabalho e assistência jurídica em um único espaço.
A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos por meio de uma estrutura integrada. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos como RG e CPF, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações do INSS e atendimentos sociais. Também haverá suporte jurídico, com participação de diferentes órgãos do sistema de Justiça e advogados voluntários.
Na área da saúde, o público poderá contar com consultas médicas, incluindo clínica geral, psiquiatria e oftalmologia, além de vacinação e testes rápidos. Já no eixo de trabalho e renda, serão oferecidas orientações sobre direitos trabalhistas, encaminhamento para vagas de emprego e informações sobre qualificação profissional e empreendedorismo.
Além dos atendimentos, o mutirão prevê atividades voltadas à convivência e inclusão social, como varal solidário, ações de lazer e rodas de conversa com foco em direitos e cidadania.
O PopRua Jud faz parte de uma política nacional voltada ao atendimento da população em situação de rua, articulando diferentes instituições para ampliar o acesso a serviços essenciais e promover inclusão social.
Serviço
2º Mutirão Estadual PopRuaJud
Data: 23 e 24 de abril
Horário: das 8h às 16h
Local: Tancredão, Vitória (ES)
Um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir com uma vaca no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na terça-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, o homem conduzia a moto e a mulher estava na garupa no momento da colisão. Ambos ficaram feridos e foram socorridos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado do animal. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações e aguarda retorno.
A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 25, suspeitos de extorquir uma clínica médica em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, sob ameaças de morte contra pacientes e funcionários.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, quando os suspeitos fizeram ligações para o estabelecimento afirmando que haviam cometido crimes na região e que um comparsa estaria ferido. Em seguida, passaram a exigir o pagamento de R$ 950 via Pix. Durante as chamadas, ameaçavam invadir a clínica e matar as pessoas que estavam no local caso o valor não fosse transferido.
Após a denúncia, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante iniciou as diligências e conseguiu identificar os envolvidos. No decorrer da apuração, os policiais encontraram registros de ocorrências semelhantes em estados como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o que indica a atuação interestadual do grupo.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Oliveira, o principal suspeito tem um histórico criminal extenso, com passagens por crimes graves, como homicídio, latrocínio, estupro e porte ilegal de arma de fogo. O inquérito foi concluído com o indiciamento do homem, apontado como articulador do esquema, e da mulher, responsável por receber os valores. Eles vão responder por extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.
A BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada, na altura do km 368, na quarta-feira (22), para detonação de rochas. De acordo com a Ecovias 101, responsável pelo trecho, a interdição está prevista para acontecer das 13h às 14h e faz parte das obras de duplicação da rodovia. O horário divulgado inicialmente foi das 12h às 13h, mas a concessionária anunciou a mudança posteriormente. A detonação será realizada apenas se as condições climáticas forem favoráveis. Caso contrário, a operação será adiada por segurança.
Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Se necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “pare e siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza. A orientação é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção, respeitando a sinalização e as instruções das equipes no local.
A intervenção faz parte das obras de duplicação no trecho entre os quilômetros 357,690 e 373,700, entre Anchieta e Iconha. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim de 2026. Nesta fase, a estimativa é retirar cerca de 4.944 metros cúbicos de rochas.
Um motociclista de 51 anos atropelou um homem de 44 anos na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, os dois ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao hospital municipal.
Testemunhas relataram aos policiais que o pedestre vive em situação de rua, estaria embriagado e transitava pelo meio da via, atravessando a avenida em local inapropriado. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Um policial penal de 50 anos foi preso na noite de terça-feira (21) após agredir a filha, de 12 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem aparentemente embriagado e com escoriações. Ele afirmou que a filha o havia esfaqueado, mas que a situação já estava “resolvida”.
Os militares conversaram com a menina, que relatou morar com o pai há poucos meses e que vinha sendo constantemente ameaçada de morte. Na noite de terça-feira, segundo ela, o homem a pegou pelo pescoço e apontou uma faca contra ela. Para se defender, a adolescente disse que conseguiu pegar outra faca, tentou golpeá-lo e, em seguida, se trancou no quarto.
Ainda conforme a PM, o policial penal resistiu à prisão e tentou fugir entrando na residência. Ele se trancou em um quarto e foi necessário o uso de arma de choque e spray de pimenta. Como as medidas não surtiram efeito e havia suspeita de que ele estivesse armado, foi solicitado reforço.
Os policiais acessaram o quarto pela janela e utilizaram novamente o taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a abordagem, o homem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica há cerca de 10 dias e chegou a dizer que arrancaria a cabeça da própria filha, se fosse necessário.