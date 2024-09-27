Preso em 'saidinha' tenta assaltar taxista e volta para a cadeia no ES

Um dia após deixar o presídio em saída temporária – prevista no Código Penal – um detento de 28 anos tentou assaltar um taxista de 72 anos na última quinta-feira (26), na localidade de Dilô Barbosa, interior de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Foi no momento da abordagem ao suspeito do crime, identificado como Hayllander Ferreira Barros, é que policiais militares identificaram que ele portava um documento do benefício de 'saidinha'.
Segundo a Polícia Militar, conforme relatos aos policiais, Hayllander teria rendido o taxista, anunciado o assalto e, em posse de um estilete, entrado em luta corporal com a vítima, que foi ferida com um corte na mão. Conforme a corporação, o suspeito chegou a ser agredido por populares, mas conseguiu fugir.
Os policiais realizaram buscas pela região e localizaram Hayllander passando por uma estrada de chão. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir em direção a uma plantação de eucaliptos, mas foi alcançado pelos agentes.
Além do documento de saída temporária, o indivíduo também portava uma caixa com estiletes e cerca de R$ 50. Ele foi levado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, onde foi atendido e liberado. Logo depois, o homem foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou à reportagem que Hayllander Ferreira Barros cumpre pena na Penitenciária Regional de Linhares, e havia recebido o benefício nesta semana, na quarta-feira (25). Ele responde por crimes relacionados ao tráfico de drogas, furto, roubo e receptação.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que Hayllander foi autuado em flagrante por roubo qualificado, com violência ou grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), ficando à disposição da Justiça.