Preso em 'saidinha' tenta assaltar taxista e volta para a cadeia no ES

Os policiais realizaram buscas pela região e localizaram Hayllander passando por uma estrada de chão. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir em direção a uma plantação de eucaliptos, mas foi alcançado pelos agentes.

Além do documento de saída temporária, o indivíduo também portava uma caixa com estiletes e cerca de R$ 50. Ele foi levado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, onde foi atendido e liberado. Logo depois, o homem foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.