Portões são fechados para início de prova no 1° dia de Enem no ES

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio já se preparam para iniciar a prova neste domingo (5), primeiro dia do Enem 2023. Os portões, abertos ao meio-dia, já estão fechados nos locais de prova no Espírito Santo.

Neste primeiro dia do exame, a partir das 13h30, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação, e têm até as 19h para encerrar a prova. No segundo dia, próximo domingo (12), serão as de Ciências da Natureza e Matemática. A partir das 15h, os participantes que tiverem finalizado o exame já podem sair com a prova.

Fechamento do portão da multivix para Enem 2023 Crédito: Leiriane Santana