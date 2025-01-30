Polícia investiga mortes de cães e gatos em São Gabriel da Palha

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que todos que morreram tinham cuidadores e viviam nas casas dos tutores, que desconfiam de que tenham sido envenenados, mas não sabem quem pode ser o responsável por isso. Alguns dos animais foram encontrados espumando pela boca. Testemunhas também disseram ter sentido cheiro de chumbinho no local.