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Levaram até cavalos

Grupo tranca funcionário em banheiro de fazenda e rouba 800 kg de pimenta no ES

Quatro criminosos encapuzados e armados invadiram o local na última terça-feira (28); vítima ficou ferida e precisou ser levada ao hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 jan 2025 às 10:28

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 10:28

O funcionário de uma fazenda na localidade de Córrego da Lama, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, viveu momentos de terror na noite de terça-feira (28), quando foi mantido refém e trancado em um banheiro por quatro criminosos armados e encapuzados. O grupo roubou da propriedade cerca de 800 quilos de pimenta-do-reino, dois cavalos, uma moto, um celular e máquinas agrícolas.
Polícia Militar foi acionada já no início da madrugada de quarta-feira (29). Quando os militares chegaram ao local, perceberam uma porteira aberta e encontraram a vítima, que contou que estava irrigando o café no momento em que foi abordada pelos criminosos. Eles o fizeram abrir o cadeado da porteira e do galpão. Em seguida, prenderam a vítima no banheiro. Um dos homens ficou vigiando o funcionário enquanto o restante fazia a "limpa" na propriedade. 
Foram roubados:
  • Aproximadamente 800 kg de pimenta-do-reino
  • Dois cavalos
  • Uma moto Honda CG 125 Fan
  • Uma motosserra Husqvarna
  • Um furador de buracos Kawashima
  • Uma bomba Schneider
  • Uma botija de gás
Segundo o funcionário, o quarteto utilizou um veículo para cometer o crime, que ele não soube identificar, e fugiu na sequência. Após um tempo, a vítima conseguiu quebrar parte da grade do portão e pediu ajuda para um vizinho. O dono da propriedade foi até o local e deu apoio ao trabalhador, que ficou ferido em uma das mãos e no rosto. Ele foi levado ao hospital do município.
Grupo tranca funcionário em banheiro de fazenda e rouba 800 kg de pimenta no ES
A PM informou que foram realizadas rondas na região, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança e afirmou que “está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos”.
Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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