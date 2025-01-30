Grupo tranca funcionário em banheiro de fazenda e rouba 800 kg de pimenta no ES

Segundo o funcionário, o quarteto utilizou um veículo para cometer o crime, que ele não soube identificar, e fugiu na sequência. Após um tempo, a vítima conseguiu quebrar parte da grade do portão e pediu ajuda para um vizinho. O dono da propriedade foi até o local e deu apoio ao trabalhador, que ficou ferido em uma das mãos e no rosto. Ele foi levado ao hospital do município.

