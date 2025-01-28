Polícia investiga desaparecimento de eletricista após reunião em Colatina

À esquerda, imagem de rede social de Charles. À direita, última foto dele enviada à esposa no dia do desaparecimento Crédito: Montagem A Gazeta

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do eletricista Charles Stabenow Nogueira, de 36 anos, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Ele foi visto pela última vez na tarde da última sexta-feira (24), quando se reuniu com o dono de um carro que havia pegado emprestado no ano passado e que acabou envolvido em uma saída de pista. A família diz estar desesperada e pede ajuda da população, além de maior empenho das autoridades nas buscas.

Segundo a mãe da vítima, Charles desapareceu após se encontrar com um homem. “Na sexta-feira (24 de janeiro), um rapaz ligou para ele. Ele havia pegado um carro de aluguel desse rapaz em dezembro do ano passado. Meu filho perdeu o controle do veículo e bateu na lateral da pista. Ele foi socorrido, mas ficou bem. Na sexta-feira (24), o dono do carro teria ligado para ele dizendo que precisava falar com ele. Eles se encontraram em um posto de combustível na avenida Beira Rio, em Colatina. Ele até tirou uma foto com o homem e enviou para a esposa”, disse Sandra Stabenow Clabunde, de 52 anos.

Após o encontro, Charles não foi mais visto. De acordo com a família, o homem com quem ele se reuniu afirmou não saber do paradeiro da vítima. “Nós queremos ter acesso às imagens das câmeras de segurança do posto de combustível, e queremos que a polícia também analise, para podermos encontrar respostas”, disse a mãe do eletricista desaparecido.

Sandra Stabenow Clabunde relatou ainda que o homem com quem o filho se encontrou insiste em dizer que não tem relação com o desaparecimento e que está à disposição da família e da polícia para colaborar no que for necessário. “Eu só tenho dois filhos, e o Charles é o mais velho. Isso aconteceu na sexta-feira (24), por volta das 15h”, afirmou.

Segundo a mãe, as ligações para o telefone do filho não são completadas, e as mensagens enviadas por aplicativo são respondidas de forma estranha, “como se fosse outra pessoa” do outro lado.

“Tem alguém com o celular dele. A polícia precisa descobrir quem está com o aparelho”, disse a mãe.

“Eu não sei mais o que pensar. Estamos desesperados. Não sei o que fazer. Quem o viu ou sabe algo, por favor, nos avise onde ele está. Que informem à polícia. Ele não fuma, não bebe. Se tinha outros problemas, eu não sei”, declarou, chorando, a mãe do eletricista.

Ela contou ainda que Charles morava no bairro Vista da Serra e estava em um relacionamento há cerca de quatro meses.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que "as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado".