Pneu de moto estoura, provoca acidente e mulher morre em Boa Esperança

Ainda de acordo com a PM, na moto também havia uma passageira, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Cristo Rei.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Nova Venécia para ser necropsiado e liberado para os familiares.