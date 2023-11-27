Pneu de moto estoura, provoca acidente e mulher morre em Boa Esperança

Uma mulher morreu após o pneu traseiro da motocicleta que ela pilotava estourar na rodovia ES 315 em Boa Esperança, no Norte do Estado, na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 38 anos, seguia sentido Boa Esperança ao distrito de Santo Antônio de Pouso Alegre, quando o pneu da moto estourou, fazendo com que a condutora perdesse o controle, ocorrendo o tombamento e consequentemente o óbito da motociclista. O nome da mulher não foi divulgado.
Ainda de acordo com a PM, na moto também havia uma passageira, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Cristo Rei.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Nova Venécia para ser necropsiado e liberado para os familiares.